Pamela Díaz entregó desconocido detalle de episodio de las joyas robadas de Manuel Neira: “No eran para mí, eran para su amante”

La comunicadora Pamela Díaz, volvió a referirse al polémico caso de joyas robadas que protagonizó el 2005 junto a su exesposo y padre de sus hijos, el exfutbolista Manuel Neira.

La “Fiera” participó como invitada la tarde de este jueves en el programa de TVN “Hoy se Habla”, donde fue consultada por el particular momento. “Ya te casaste con joyas robadas”, le indicó la panelista del espacio Yamila Reyna.

“Pero si no eran mis joyas robadas, ¿por qué todo el mundo me dice lo mismo?”, respondió Díaz, a lo que la argentina le explicó: “Porque las choreó (sic) para ti, los usaste, pero tú no sabías de dónde venían”.

Fue en ese momento que Pamela realizó una inesperada confesión. “Ni siquiera eran para mí”, reveló, asegurando que las especies “eran para su amante”.

“Que yo no hablara antes es otra cosa”, expresó Díaz, momento en el que también panelista del programa de TVN María Elena Dressel intrigada le consultó: “Espérate. ¿Tú esas joyas las pillaste sin querer?”.

“No, si yo esas joyas no las recibí nunca. Y casi me fui presa por el tema”, explicó Díaz.

Cabe recordar que, el caso mencionado ocurrió el año 2005, cuando Pamela se encontraba al interior del encierro en un reality show, momento en el que una persona coreana vio a Díaz en la televisión, reconociendo sus joyas, motivo por el llegó Carabineros hasta la casa estudio, donde le tomaron declaración a Pamela.

