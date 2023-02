Pailita alzó la voz tras polémica con su ex pareja: "Dije puras cosas estúpidas"

El cantante urbano nacional, Pailita, ofreció disculpas a sus fanáticos luego de la polémica generada en torno a declaraciones cruzadas con su ex pareja, una adolescente de 17 años de nombre Skarleth.

Todo comenzó el viernes cuando la menor de edad, a través de un Live en su cuenta de Instagram, calificó al popular artista de "manipulador", "narcisista", "malo" y "arrogante", entre otros epítetos.

"Que te quede claro que fuiste y sigues siendo un maldito narcisista, así que no me trates de busca fama o que ahora porque eres cantante", dijo la adolescente.

Esto generó que Pailita –también a través de un Live en su cuenta de dicha red social– indicara de forma paralela a la transmisión de su ex novia que ella era "malagradecida", mostrando además las transferencias de dinero realizadas.

Esto último, sumado a mantener una relación con una menor de edad, generó una ola de críticas hacia el reggaetonero, cuyo nombre artístico fue tendencia durante todo el fin de semana en las redes sociales.

Tras el revuelo alcanzado, el joven de 23 años ofreció disculpas frente a lo ocurrido, señalando que "quería, primero que todo, pedirles disculpas a cada una de las personas que se vieron afectadas, a mis fanáticos, a las mujeres, a los hombres, a todos, por el Live. La manera de expresarme no fue buena, dije puras cosas estúpidas. El tema de sacar las cosas en cara, de ventilar cosas de las relaciones de los dos".

También comentó que "tantas cosas que dije en el Live, las dije impulsivamente, ya que estaba viendo el Live y muchas de las cosas que se decían no eran ciertas. Yo me sentía atacado por la gente", a lo que agregó que "no tuve que haber hecho el Live, no tuve que haberme puesto de esa forma ni decir esas estupideces (...) me pongo los pantalones y me equivoqué, me equivoqué feo, de verdad".

"Soy persona, quiero que entiendan eso. Yo no he matado a nadie, no he violado nada, no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona, como para que me metan en una piscina llena de pirañas y me hagan cagar”, añadió Pailita, quien prosiguió diciendo que "me equivoqué y lo asumo de verdad. Esto a mi me está afectando psicológicamente demasiado, yo estoy destruido en este momento, quiero tirar todo esto a la mierda".

Respecto a las críticas por su relación con una menor de edad, sostuvo que "me carga que anden inventando cosas, como si yo me hubiese metido con la Skarleth teniendo 13 o 14 años y nunca fue así”, y cerró diciendo que "nunca hice nada sin su consentimiento y ella está clara de eso, nunca le falté el respeto ni nada".

