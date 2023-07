Pablo Herrera realizó férrea defensa a Alberto Plaza: “¿Qué importa si es facho?”

El cantante nacional Pablo Herrera fue el más reciente invitado al programa de TVN “Buenas Noches a Todos”, donde mantuvo una distendida conversación con Eduardo Fuentes.

Dentro de la charla, el músico abordó su amistad con el cantautor Alberto Plaza, quien ha sido criticado en diversas ocaciones por sus comentarios políticos.

“Me da pena igual por él, y me da pena por la gente porque de verdad no lo conocen. Y me da pena por la sociedad chilena de que sea tan chica, de que un hueón diga algo que no les gusta y lo hacen mierda”, expuso el intérprete de éxitos como "Tengo un amor" o "Alto al Fuego".

“¿Qué importa si el hueón es facho? O de derecha. Le gusta Kast, no sé. O Boric ¿es buena o mala persona él? Fíjate en eso. Es un hueón que ha escrito canciones que te recagas de buenas. No una, dos o tres. Muchas. Cancionero de varias generaciones en Chile”, añadió.

“Él se quiso meter en la política porque le gusta. Yo creo que es bueno para eso. Y tiene una tendencia que al parecer, según los cánones de la gente, los artistas no pueden tener. El artista tiene que ser de una tendencia”, concluyó Herrera.

