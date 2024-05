Pablo Herrera confiesa interés por ingresar a la política de la mano de Evelyn Matthei: "Ahí se pueden hacer muchas cosas"

Luego que emitiera duros comentarios contra la población haitiana residente en Chile, el cantante Pablo Herrera ha estado en la palestra mediática los últimos meses.

Esta vez, luego de ser invitado este domingo al programa de Chilevisión, «Podemos Hablar», donde reconoció que le gustaría entrar a la política.

De hecho, el artista especificó que siente afinidad por Evelyn Matthei y que incluso le gustaría ser su Ministro en caso que logre llegar a La Moneda.

Ante la pregunta de si sería Ministro de Cultura, el intérprete de «Tú eres mía» dijo que lo haría "feliz" y que "ojalá fuera de la Evelyn Matthei".

"Me encanta ella, la encuentro súper eficiente y yo he estado con ella en diferente forma, y es muy simpática, de verdad... la siento que es una persona muy honesta, que le haría un bien al país. Tal vez, ahí se pueden hacer muchas cosas, no solo con la música... tú tienes la facultad de hermosear una ciudad", señaló Herrera.

El cantante también abordó sus polémicos dichos contra la población haitiana residente en nuestro país, explicando que "jamás he dicho que hay que correrle bala a un haitiano. Yo dije, en el calor de la conversación, que era un relajo (...) yo dije que hay que correrle balas a los delincuentes".

"Cuando yo me refería a los haitianos, la verdad es que ellos manejan todo el tema de la comida que se vende en forma ilegal afuera de La Vega y fue para mí muy triste. Es un lugar al que voy desde niño, en el cual me encanta comer comida casera, y en verdad te tienes que encerrar para hacerlo. No está bien eso", prosiguió.

También expuso que "hay leyes que son para todos, no sólo para los extranjeros. Nosotros, los chilenos, la venimos cumpliendo hace mucho tiempo. Nos costó mucho dejar de fumar en los espacios públicos, no botar los cigarros, la basura, para que venga gente con otra costumbre, ellos hacen su vida en las veredas. En Chile no se hace, no sé parrillea en las veredas".

"Cuando yo me refería a la 'cultura de mierda', cultura de mierda es aquella costumbre que no tiene que ver con nosotros. Yo he sido inmigrante en muchos países. He vivido en muchos lugares fuera de Chile y creo que cada vez que voy, aporto. Voy y me adapto a las leyes que ellos tienen", sentenció.

