Pablo Chill-E y su descargo tras prestación junto a Polimá Wescoast en Viña 2023: “Me silenciaron”

La noche de este jueves, se vivió la quinta jornada del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, donde el cantante nacional del género urbano Polimá Wescoast fue el encargado de cerrar el show sobre el escenario de la Quinta Vergara.

El intérprete de éxitos como “Ultra Solo” y “Baby Otaku”, invitó a su amigo y colega Pablo Chill-E, para interpretar su clásico tema “My blood”, en el que un problema técnico empañó la presentación, lo que fue advertido en redes sociales por los fanáticos, además por el propio líder de los “Shishigang”.

Lo anterior, ya que dentro de la canción prácticamente solo era posible oír a Polimá, ya que el volumen del micrófono de Pablo Chill-E se encontraba en extremo bajo, situación por la que el cantante alzó la voz a través de su cuenta personal de Instagram.

“Malayas ctm me silenciaron de pana. Polimá eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda”, lanzó furioso el intérprete de “Hablamos mañana” a través del formato historias de la red social, donde añadió que “no pienso mal de ti pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme. Bonita”.

En otra imagen de texto, Pablo Acevedo, nombre real del cantante urbano, quiso dejar en claro que exculpaba al Festival de lo ocurrido, o a Polimá, dejando en claro que era una decisión del equipo de sonido del artista. “Lamentable, me siento ultra pasado a llevar, pero nada que hacer, solo decirles la verdad. Y se supone que son ‘profesionales'”, concluyó.

Posteriormente, Pablo Chill-E decidió borrar estas publicaciones de su cuenta personal de Instagram, donde habían sido compartidas a solo minutos de haberse bajado del escenario del certamen realizado en la Ciudad Jardín.

