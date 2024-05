Oriana y Faloon protagonizan tenso momento en reality: "¡Le quieres robar el marido!"

Un tenso momento protagonizaron Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel en el último episodio del reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?».

Ambas se sacaron en cara algunas discusiones y situaciones que han vivido durante los primeros días del encierro en la casa-estudio en Perú.

La controversia se generó a raíz de una dinámica de los animadores Karla Constant y Sergio Lagos, quienes preguntaron por algunos "rumores" que han oído.

Primero se le consultó a Oriana por sus dichos donde calificó de "barriobajeros" a sus compañeros. Ante ello, comentó que "para ser Señora, hay que comportarse como Señora, y subirse a las camas con zapatillas sucias, inmundas y mugrientas es algo que en mi casa me enseñaron que no se hacía jamás. Me da ataque".

Esta respuesta no cayó nada bien en Faloon, que replicó a la española diciéndole que "no me ofende ninguna cosa de las que dices. Tienes una educación que puede ser muy correctita, pero no puedes estar criticando la educación que otros han tenido en su infancia. No puedes criticar la familia de nadie. Eres una cabra chica mimada. Te falta educación, no tuviste una infancia feliz".

Blue Mary, por su parte, entró al debate diciendo que "para mí, la educación se demuestra en momentos como éste. Las personas que tienen la necesidad de sacar a la familia, hablar cosas tan personales... Oriana mostró ser una persona que no era y ahora está mostrando su verdadera cara, que no sabe comportarse".

Ante ello, la española volvió a la carga en forma de ironía: "¿Por sacar a mi mamá? ¡Perdóname mamá por haber dicho que me has dado buena educación! Si me estás escuchando, te pido perdón. Perdón de rodillas, si hace falta".

Luego los animadores volvieron a hacer otra pregunta, esta vez a Gala Caldirola, a quien le preguntaron si era ciertos que las sirvientas hablan mal de ella a sus espaldas. Quien respondió fue Faloon, diciendo que "es lógico que le tienen envidia a mi Galita".

Esto molestó a Oriana, quien retrucó señalando que "la única desleal eres tú, que le quieres robar al marido, invitándolo desesperada a sus aposentos, a tu cama para que duerma contigo, y además recibes un rechazo. ¡Amigas como tú, ojalá una amiga como tú... no una, sino tres”.

PURANOTICIA