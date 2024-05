Oriana rompe en llanto tras discusión con Faloon al interior de “Ganar o Servir”: “yo no soy así, yo no soy esa”

La noche de este miércoles, en un nuevo capítulo del reality “Ganar o Servir” de Canal 13, Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel se enfrascaron en una fuerte discusión, la cual terminó con la venezolana rompiendo en llanto.

Todo ocurrió mientras realizaban una dinámica al interior del espacio de telerrealidad, donde los integrantes debían escoger al “más villano y villana”, momento en que la española interpeló a sus compañeros al no ser nombrada, momento en que se enfrasco en un fuerte cruce de palabras con la ex “Yingo”.

En la discusión, Marzoli trató de “ridícula” a Larraguibel, a lo que la ex pareja de Jean Paul Pineda respondió la dijo “estúpida”.

Posteriormente, la expareja de Luis Mateucci conversó con Pangal Andrade y Francisca Maira, a quienes les expuso su malestar. “Ya estoy grande, tengo 32 años, las peleas que yo tenía de este estilo, ya no las quiero tener de hace tiempo”, comenzó relatando Oriana.

Bajo este contexto, continuó asegurando que “cuesta morderte la lengua, también te digo, y yo no me quiero mostrar más así, me quiero desperfilar de eso, es que no quiero quedar mal”, añadiendo entre lágrimas que “no quiero quedar otra vez como cuando tenía 23 años, no quiero, no me soporto por haber caído en esto, yo no soy así, yo no soy esa”.

PURANOTICIA