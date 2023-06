Oriana Marzoli le envió sensible mensaje a Aylén Milla al revelar diagnóstico de cáncer: “Espero que se recupere”

Semanas atrás, la exchica reality Aylén Milla anunció a través de sus redes sociales que se encuentra atravesando un complejo momento personal, ya que fue diagnosticada de cáncer de mama, enfermedad por la cual ya se encuentra realizando sesiones de quimioterapias.

Bajo este contexto, fue la examiga de la argentina, su compañera en los realities de Mega Oriana Marzoli, quien decidió referirse a la reciente declaración de Milla a través de sus redes sociales, entregándole todo su apoyo en el difícil momento que atraviesa.

Cabe recordar que, ambas se pelearon a mediados del año 2022, luego de que la trasandina le pidiera disculpas públicas a su excompañera de encierro Gala Caldirola, por unos anteriores dichos que había realizado en un video compartido en redes sociales por la propia Oriana.

A través del formato historias de su cuenta personal de Instagram, Marzoli aseguró que “obviamente que le he escrito por privado, no me hace falta hacerlo público porque me parece un tema muchísimo más delicado”.

“Espero obviamente que se recupere, y que salga de esta situación tan complicada muchísimo más fuerte”, añadió la ex participante de “Amor a Prueba” y “Volverías con tu ex?”, quien agregó para concluir que le envía “toda mi fuerza desde aquí, como ya le he dicho a ella, y por supuesto me ha contestado y me ha agradecido el mensaje”.

