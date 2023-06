“Nuestra relación era muy turbulenta”: Filtran declaraciones en tribunales de Shakira sobre Pique

Este viernes, el diario “El País” dio a conocer detalles de las declaraciones que entregó la cantante Shakira en medio del juicio que enfrenta con Hacienda España, con quienes enfrenta una demanda por un supuesto fraude fiscal de 14,5 millones de euros.

Dentro de sus dichos, según mencionó el medio antes mencionado, destacó cuando la colombiana entregó desconocidos antecedentes de los inicios de su relación con el futbolista español Gerard Piqué.

Lo anterior, debido a que Hacienda España asegura que Shakira fue residente desde 2011 hasta 2014, mientras que ella asegura que no fijó su residencia hasta 2015.

“En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. (Él) tiene 23 años, diez años menor que yo. Futbolista, guaperas, con fama de Playboy… Era un loquito en esa época. Ahora mismo es un tipazo, pero entonces era un loquito y no tenía garantía de que las cosas iban a tirar adelante o que íbamos a formar una familia”, relató.

“Cómo iba a sacrificarlo todo por un chico al que estaba conociendo, ahí asaltando la cuna. Nuestra relación era muy turbulenta, era un Dragon Khan, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario”, añadió la intérprete de “Te Felicito” en su declaración.

Bajo este contexto, la artista oriunda de Barranquilla señaló que “estaba encantada con él. Recuerdo estar volando de Marraquech a Croacia. Sobrevolábamos Barcelona y le pedí al piloto del avión si podía aterrizar brevemente solo para darle un beso a Gerard. Es lo más romántico que he hecho en mi vida”.

“Empiezo a salir con él y, si tengo un poco de tiempo libre, prefiero ir a verlo a él y no ir a Bahamas a encontrarme a mi ex(Antonio De la Rúa). Era una situación que no le hacía nada de gracia a Gerard. Entonces, por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”, agregó.

Posteriormente, la pareja quedó esperando a su primer hijo, Milan, mientras ambos se encontraban en medio de un gran éxito en sus respectivas carreras: Shakira en “The Voice” Miami, y Pique en plena temporada con el Barcelona, razón por la que no tendría permiso para ir al parto si naciese en otra ciudad. “Programé la cesárea porque tenía un contrato con "The Voice". Entré con maquillaje a la sala de parto, parí y me llevé a mi niño recién nacido”, reveló la cantante.

Sobre su estadía en España, Shakira aseguró que “para mí, estar en este país es un sacrificio enorme para mi éxito profesional, porque no cuento lo mejor en la producción artística, que está en Estados Unidos. Es como pedirle a Gerard ir a Barranquilla a jugar por el Júnior”, sentenció.

