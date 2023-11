«Now and Then»: La historia de la nueva canción de The Beatles terminada con inteligencia artificial

"Escuchar a John y Paul cantar juntos el primer estribillo, mientras cantan la línea 'De vez en cuando te extraño', es intensamente poderoso", comentó Rob Sheffield, de la revista Rolling Stone.

Al igual que otros temas “póstumos” de la banda, que dejó de tocar en conjunto hace 53 años, «Now and Then» se inclina por la nostalgia, más que por la calidad musical, afirma Jon Pareles, crítico de música pop de The New York Times.