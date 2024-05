"Nos alejamos...": Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo revelan los verdaderos motivos de su quiebre matrimonial

Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo abordaron los motivos de su mediático quiebre amoroso tras 13 años de casamiento.

Ambos estuvieron presentes en el programa «Podemos Hablar» de Chilevisión, donde el exdelantero asegurará que una infidelidad no fue el motivo de la separación. "Como que a uno lo tienen enchapado, ya que se mandó una cagada, entonces se separaron porque se mandó una cagada el niño”, explicó.

El exjugador agregará en el capítulo que se emitirá este viernes que “efectivamente, había desgaste en la relación, ya no planificábamos ni un fin de semana juntos, me preocupaba yo de trabajar, trabajaba de lunes a viernes y los fines de semana trabajaban en la mañana. Después me preocupaba estar con mi amigo, ella de estar con su amiga, estar con su familia, vivíamos juntos, pero separados”.

Por su parte, la periodista respaldó la versión de su exesposo: “Es que lo que nos pasó que llegamos a Chile, después de tantos años viviendo afuera, yo lo único que quería era recuperar el tiempo perdido con mi amiga, mi familia, con quien me reencontrara. Al Mauro le pasó lo mismo, claramente. Nos acercamos a las otras personas, pero nos alejamos nosotros y yo tampoco le fui infiel al Mauro”.

Gallardo contó que "conmigo de la mano, la verdad, las gallas se le tiraban encima. Yo me preguntaba ‘¿cómo será cuando no estoy yo?’”.

