Noche ranchera hizo bailar al Estadio Lucio Fariña en segunda jornada de Expo Quillota 2023

El día comenzó a las 13:00 horas de este sábado, cuando las puertas del estadio Lucio Fariña se abrieron para dar acceso al público que deseaba explorar los stands de emprendimiento y el área de comida de la Expo Quillota. El escenario 2 cobró vida pasadas las 17:00 horas, con la participación de la Academia Municipal de Danza "Petrushka", la Academia de Música "Bajo Eléctrico" y Religiosidad Festiva”, quienes prepararon el terreno para las brillantes actuaciones de las academias de baile "As-Salam" y "Movedex".

Sinergia Kids hizo que el público se entregara al baile con una dinámica tipo competencia. Al ritmo de "Sopaipillas Con Mostaza," "Amores de Gamers" y éxitos como "Lo Vamos a Pasar Bacán" los más jóvenes participaron en esta entretenida competencia donde la “Inteligencia Artificial” determinaba al ganador después de cada canción. Tras una reñida competencia, el público salió victorioso en esta emocionante jornada.

La Gran Fiesta arrancó con DJ Gutix en los controles quien dio paso a la interpretación de baladas rancheras por parte de integrantes de la Academia Municipal de Canto, preparando el escenario para la aparición de la cantante quillotana Caro Molina, quien deleitó al público presente con su estilo musical único, haciendo que incluso los más tímidos se entregaran al baile y sorprendió a los presentes tras recibir y cantar con la camiseta del 21 de San Luis de Quillota.

Caro Molina, popularmente conocida como la "Rancherita", afirmó que hace tiempo tenía ganas de volver a este escenario, señalando que "Cuando me llamaron, para mí fue muy bonito, porque Leslie (productora de la Expo) me dijo que tenían una deuda conmigo, y yo no siento que sea así, por yo ser quillotana. Hay mucha gente que se merece estar en ese escenario también. Nosotros hemos trabajado muy duro y de a poco estamos logrando todas las metas que nos hemos propuesto".

Los Dinos de Chile no se quedaron atrás y brindaron una actuación llena de energía, interpretando temas que hicieron vibrar a todos los presentes, quienes recibieron el galvano de participación de la mano del alcalde de la comuna Oscar Calderón Sanchez.

El espectáculo concluyó pasada la 01:00 de la madrugada con la presentación de Zúmbale Primo, quienes llevaron a las familias en un viaje a lo largo de su trayectoria musical y lograron que todos se movieran al ritmo de la música. La noche ranchera fue un rotundo éxito y dejó a los asistentes con un inolvidable sabor mexicano en la piel.

Desde Zúmbale Primo comentaron que "estamos muy contentos de esta nueva invitación y agradecidos con el alcalde Oscar Calderón, por considerarnos en la 23º versión de la Expo Quillota, para nosotros la primera vez fue como un sueño en vida, hicimos un show muy bueno y dejamos la vara muy alta. Este año nos preparamos y ensayamos muchísimo para hoy realizar un concierto de la más alta calidad".

