“Noche Cero” da inicio con emotivo homenaje a Bomberos: “Gracias por traernos esperanza”

A las 22:00 horas de este viernes, en una transmisión conjunta entre TVN y Canal 13, dio inicio la llamada “Noche Cero”, la nueva Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, conducida por Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes.

El importante evento comenzó con un sentido homenaje a Bomberos de Chile, en el que aparecieron diversos rostros de ambas estaciones televisivas, como María Luisa Godoy, Martín Cárcamo, José Luis Repenning, Yamila Reyna, Priscilla Vargas, Tonka Tomicic, Eduardo Fuentes, entre otros animadores.

En el registro, los comunicadores entregaron sus emotivas palabras a la institución. “3 regiones en llamas, miles de personas lo perdieron todo. El fuego ha consumido más de 300 mil hectáreas, y más de 5 mil personas quedaron damnificadas”, comenzó el homenaje.

“Mientras muchos escapaban de las llamas, otros se vestían para combatirlas. Ellos, los Bomberos de Chile merecen nuestro reconocimiento”, añadieron Tonka y Carmen Gloria Arroyo, agregando que “admiramos su coraje y el sacrifico desinteresado. Ustedes son los verdaderos héroes en medio de esta tragedia, y queremos entregarles y agradecerles todo lo que han hecho, sin recibir nada a cambio”.

“Gracias por traernos esperanza. Por eso, esta “Noche Cero” está dedicada a su labor. Gracias por arriesgar tu vida por los demás”, concluyó el registro.

Posteriormente, fue la propia alcaldesa de la ciudad jardín Macarena Ripamonti, quien compartió sentidas palabras. “Queremos dedicarle esta transmisión a los Bomberos de Chile. Emocionada con este video de inicio como sociedad. Estamos viviendo un momento bastante desolador”, expresó.

Sobre su look, la edil reveló que su vestido en blanco y negro es un trabajo de la diseñadora chilena Javiera Jordán, desclasificando que “me preguntó si tenía listo mi vestido para la Gala -y estoy siendo brutalmente honesta- yo le dije no, no tengo tiempo, se me acaba de quemar Viña, no tengo oportunidad de poder dedicarle tiempo a esto. Pero es parte de mi responsabilidad y quiero estar a la altura ese día”.

“A mí me inspiró también mucho porque hay una escritora muy famosa que probablemente todos en Chile han leído que es María Luisa Bombal, viñamarina, que ella también por muchos años vistió el blanco y negro y me siento muy orgullosa de poder ser una anfitriona que pueda recibir a todos esta noche”, concluyó.

