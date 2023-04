"No soy hue...": Fabrizio Copano reveló tenso cara a cara con Gonzalo Valenzuela tras rutina en Viña 2023

Fabrizio Copano publicó un video a su cuenta de YouTube donde reaccionó a cada una de las bromas que lanzó en su presentación en el Festival de Viña 2023.

En ese contexto, el comediante recordó un tenso cara a cara que tuvo con Gonzalo Valenzuela en un local nocturno, tras su presentación en la Quinta Vergara.

Esto en relación al chiste de la ‘ensalada’ de Belén Mora, en la misma edición del certamen estival.

“De repente llegó Gonzalo Valenzuela, y me felicitó de una manera extraña, puede ser que las copas a esa hora, porque debieron ser las cuatro de la mañana”, comenzó diciendo.

Luego agregó que "me dijo ‘buena’, y me pegó acá, fuerte (en el pecho), quizás sea su forma de ser, porque no lo conozco, pues hay gente que tiene una forma cuando te saluda y te tira buena onda súper física, pensé que quizás me estaba pasando rollos de que el hue... esté enojado, sino que así felicita”.

“’Igual (estaba en la duda) si era buena o mala onda, y me dijo ‘hue... te fue la raja, te felicito, pero igual me huevi... y todo‘”, expresó.

"Le dije que era buen actor, y él me dijo ‘no soy hue...’”, contó el comediante.

“Dije ‘okey, esto no es buena onda, ¿o sí?’, es difícil leer al maestro, es complicado”, afirmó.

Además, Copano reveló que Valenzuela también lo encaró por otra broma. “Igual ojo con las cosas que dices, porque el chiste de Pailita no me gustó, porque hay una ‘personita’ que se puede sentir dañada”, le dijo el actor.

“En un momento le dije ‘me quiero ir, estoy con las personas con las cuales estoy celebrando, sorry, ya estamos, entendí que tenía un mensaje de paz y solidaridad’ (…) Y eso fue la conversación con el ‘manguerus’, así que le mandamos un caluroso saludo desde acá, da lo mismo”, cerró.

VIDEO:

PURANOTICIA