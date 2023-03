"No estoy bien de salud": Cecilia Bolocco preocupa al revelar que padece delicada enfermedad

Cecilia Bolocco preocupó a sus seguidores tras revelar que padece una compleja neutropenia, una enfermedad que afecta a la sangre disminuyendo la cantidad de glóbulos blancos.

A través de un live de Instagram, la ex Miss Universo contestó una pregunta de una seguidora, quien le consultó: “¿Cómo estás de salud?”.

La comunicadora señaló que ha debido someterse a una serie de exámenes. “No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas… tengo neutropenia”.

Bolocco complementó diciendo que “dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto, estoy bien”.

“Estoy relativamente bien, me siento bien, pero me tengo que ir a sacar más sangre. Ayer me hice exámenes porque no tengo defensas, soy neutropénica, tengo neutropenia severa”, detalló.

La presentadora de televisión sostuvo que “a nadie le importa. A mí tampoco me importa mucho, porque aunque tengo pocas defensas, no tengo nada de que defenderme”.

“Estoy bien, le pongo empeño a la vida y estoy contenta, feliz”, dijo para finalizar el tema.

