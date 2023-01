Nicole “Luli” Moreno recordó cuando fue víctima de violencia por parte de expareja: “Me costó un montón salir”

La modelo fitness Nicole “Luli” Moreno, será la próxima invitada del estelar de Canal 13 “Juego Textual”, donde mantendrá una íntima conversación junto a Sergio Lagos, en la que abordará diversos temas de su vida privada, como su salida de la farándula.

“Muchas cosas que sucedieron no eran cosas que yo provocaba. Eran cosas que inventaban. Cuando yo iba a los programas iba siempre a aclarar. Eso me destruyó y por eso yo misma decidí dejar la farándula en 2013. Me cansé de que me hicieran daño”, aseguró, agregando que “hay que tener cuero de chancho. En algún momento me pasó la cuenta, pero después, cuando empecé yo misma a controlar las cosas, comencé a bloquear y me daba lo mismo”.

En esta línea, la ex chica reality también recordó su único embarazo cuando tenía tan solo 14 años, el que se produjo, según sus declaraciones, ya que por recibió mayor educación sexual en su hogar, momento en el que su mayor apoyo fue una tía, quien falleció de cáncer de mamas años más tarde.

“La extraño un montón, era mi confidente y mi amiga, tenía mucha confianza. Me encomiendo mucho a ella, fue la primera persona que me acompañó. Recuerdo que volví del consultorio, metí 100 pesos en el teléfono público y le dije a ella primero. Me apoyó y le fue a contar a mis padres”, complementó la deportista.

Además, Moreno se refirió a una anterior relación que mantuvo, en la cual reveló que fue víctima de violencia física. “Uno no le cuenta a nadie porque siempre piensa que las personas pueden cambiar. Me costó un montón salir, se volvió un vicio y gracias a Dios lo logré cuando me di cuenta de que me tenía que respetar como mujer, empezarme a querer y valorar, porque no correspondía lo que estaba pasando. No fui capaz de defenderme. En ese momento no tenía fuerza. Después de eso fui fuerte”, confidenció.

PURANOTICIA