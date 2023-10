Nicole “Luli” Moreno protagonizó accidente vehicular en Las Condes

Un complejo momento se encuentra atravesado la modelo Nicole ‘Luli’ Moreno, ya que sufrió un accidente de tránsito en El Golf, en la comuna de Las Condes.

A través de redes sociales, fue la propia deportista fitness quien reveló la situación, donde entregó detalles de lo sucedido a bordo de su vehículo.

“Me chocaron”, escribió en primera instancia Moreno en el formato historias de su cuenta personal de Instagram, mensaje que acompañó de una fotografía de como quedó su auto.

Posteriormente, en una nueva imagen, la ex chica reality entregó mayores detalles d su estado actual. “Agradezco de todo corazón a todos los que se han preocupado por mí. No se imaginan lo importante que fue el apoyo de mis cercanos, el amor y cariño de ustedes”, comenzó relatando.

“En momentos como estos cada vez me doy cuenta de las personitas que realmente merecen mi atención. Gracias a Dios no me sucedió nada grave. Solo fue el susto y aún sigo con muchos nervios”, concluyó Luli en sus redes sociales.

