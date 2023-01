Nicole “Luli” Moreno es confirmada para la tercera temporada de “Aquí se Baila”

Canal 13 se encuentra preparando todos los detalles para el regreso de su estelar “Aquí se Baila”, el que volverá a la pantalla con una tercera temporada, nuevamente bajo la conducción de Sergio Lagos.

La estación televisiva ya se encuentra preparando a los participantes que se enfrentarán en este nuevo ciclo, confirmando ya a Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope y Christell Rodríguez.

Por otro lado, la competencia tendrá un flamante panel de jurados, los que ya fueron anunciados por Canal 13, rol que recaerá en Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano.

Ahora, la señal confirmó a una nueva participante en la competencia de danza, anunciando así a la modelo fitness Nicole “Luli” Moreno. “Estoy en mi mejor momento y por fin hago lo que me gusta”, comenzó relatando sobre su nueva experiencia.

“Amo bailar. Lo voy a dar todo, con mucho amor y pasión”, añadió la ex chica reality sobre su participación en “Aquí se Baila”, donde además expresó que “el deporte para mí es mi pasión. Creo que estoy en mi mejor momento y por fin hago lo que me gusta. Me siento una mujer power y orgullosa de mí misma”.

Bajo esta línea, “Luli” desclasificó que pese a que este verano le tocaba ir a Estados Unidos por dos meses para representar nuevamente al país como fit model, decidió cambiar sus planes.“Llegó esta oferta y, como me apasiona el baile, acepté, y tuve que cambiar todo mi método de entrenamiento y de alimentación. Lo cierto es que esta disciplina me enamoró de tal manera que, si puedo complementarlo con el baile, es ideal”, confesó.

“Volver a la televisión para mí es como todo de nuevo. Yo creo que la gente me pedía volver”, agregó.

