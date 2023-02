Nicki Nicole por su llegada a Viña 2023: "Estar acá es un placer"

Nicki Nicole será la encargada de cerrar la última noche del Festival de Viña del Mar 2023. La artista argentina le pondrá el broche a la jornada del viernes de 24 de febrero, presentándose después de Camilo y de la humorista Laila Roth.

En la antesala de su presentación, Nicole Denise Cucco no ocultó su emoción por decir presente en el evento. "Es un show que todos vimos, que tenemos ahí. Es como la navidad, no importa si estás peleado con tu familia, Viña del Mar lo vemos todos juntos. Desde chica que lo veo, que está presente en mi vida, y estar acá es un placer, porque he visto a todos mis artistas favoritos en el escenario", indicó.

Además, definió como "hermosa" su relación con el público chileno: "Desde que vine al Lolla Chile, que fue la primera vez que presenté acá, fue un recibimiento de la gente súper amoroso. No solo a través de los shows, sino también cuando llegué al aeropuerto, a través de mensajes (...) eso hace que tengas más confianza, empezás a soltarte con la gente y el público".

Respecto a su rol como jurado, reconoció haber sentido "una gran presión, ya que era la más joven de todos mis compañeros. Pero a la vez, cuando empecé a conocer al jurado, me empezaron a dar muchísimos consejos, me sentí muy confiada".

Destacó que "al ver nivel de la gente que se subía al escenario dije 'ok, la tengo súper façil, con el talento que hay es súper fácil votar y decidir'. Al verlos tan confiados en el escenario, dándolo todo, y teniendo a mis acompañantes aconsejándome, me sentí súper tranquila, pero no voy a negar que fue una presión".

Aprovechó de referirse a otro jurado, Gonzalo Valenzuela: "Yo no sabía que (él) tenía tantas enamoradas, me habló hasta mi mamá. Dije 'este está solicitado'.

Respecto al video donde salen bailando todos los miembros del jurado, explicó que "a 'Emi' la conozco hace mucho, al 'Poli' también. A los demás, al verlos los primeros días tan serios y así tan rectos dije 'uy, esto va a costar'. Pero después con la cena, los almuerzos, compartir los camarines, fuimos llenándonos de confianza".

"Y claro, Gonzalo (Valenzuela) empezó a preguntarnos sobre música, sobre baile... y claro, cuando nos dimos cuenta, estábamos todos perreando hasta abajo en el camarín", añadió.

Sobre sus planes este 2023, la cantante adelantó que "se vienen muchísimas cosas. La idea es girar por Latinoamérica y también poder sacar álbum este año. Viña me dio una confianza y unas ganas de seguir haciendo música increíbles, no hay nada más motivador para un artista que ver a todos sus colegas rompiéndola en el escenario una semana seguida". "Si todo sale bien, capaz andemos por acá este año otra vez", avisó.

Respecto a colaboraciones con chilenos, Nicki Nicole recordó que "ya estuve haciendo música con Young Cister, con Cris (Mj) y Standly, que hicimos los remix, pero la idea es también hacer música con mujeres de acá de Chile".



Sobre cómo será su show, explicó que está "arraigado a mi álbum 'Parte de mí'. Tiene un poco del nuevo, pero como todavía no se presentó, se mantiene en la línea del anterior. La idea es poder mostrarle a la gente de Chile, y también de todos lados que no me conocen mucho, las diferentes facetas".

"Me gustan las baladas, el hip hop, lo que es mostrar esa sensibilidad en el escenario, esa parte íntima, y me gusta no ponerme barreras o limitaciones en los géneros. Siento que demostrarlo en el escenario de Viña es una gran oportunidad y estoy muy agradecida por eso", complementó.

