Nathalie Nicloux y su difícil debut en el Festival del Huaso de Olmué 2023: “El público fue un poco más difícil de lo que esperaba”

La noche de este lunes, TVN dio inicio a la primera jornada del Festival del Huaso de Olmué 2023, jornada que estuvo marcada por el debut de la comediante nacional Nathalie Nicloux sobre el escenario de “El Patagual”.

Al rededor de las 12:30 horas, la ex integrante de “El Club de la Comedia” dio inicio a su presentación, la que comenzó siendo interrumpida por los gritos del público, quienes reclamaban por problemas eléctricos. “La luz dice la gente, yo digo lo que dice la gente”, expuso la humorista.

Sin embargo, la comediante no logró convencer con su rutina a los asistentes al certamen, momento en el que sonoras pifias comenzaron a escucharse, por lo que a los 30 minutos cumplidos, Nicloux dio por finalizada su presentación, bajándose del escenario.

“Primero me ofendí y después me acordé que igual he sido fome”, expresó la comediante en la última parte de su rutina, haciendo una directa referencia a las críticas.

“Di el paso que tenía que dar”, reflexionó posteriormente Nathalie Nicloux sobre su debut en Olmué en conversación con BioBioChile, donde se refirió a la conducta del público, la que definió como “más que irrespetuoso, creo que ellos tal vez tenían su agenda y yo no estaba ahí, nada más”.

“No lo encuentro ni dramático, ni que ocurra una vez en la vida. Creo que es parte de subirse al escenario”, agregó, asegurando que “el público fue un poco más difícil de lo que esperaba, pero me siento feliz y tranquila de haber estado”.

Luego de su paso por el Festival del Huaso de Olmué, Nicloux indicó que no se cierra a participar de otro tipo de Festivales. “El escenario siempre da nuevas oportunidades porque es muy noble”, concluyó.

