Natalia Valdebenito dedicó sentido homenaje a Cecilia “La Incomparable”: “Eres gigante. Inmortal”

La noche de este lunes, la cantante nacional Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi, más conocida como Cecilia “La Incomparable” falleció a los 79 años, luego de diez días hospitalizada por complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC).

Por este motivo, diversas figuras nacional han querido recordar a la querida intérprete chilena, siendo una de ellas la comediante Natalia Valdebenito.

La triunfadora del Festival de Viña del Mar compartió una sentida publicación en sus redes sociales, como una especie de homenaje hacia la artista.

“No diré mucho más hoy. Tengo el corazón roto con tu partida, Cecilia”, comenzó relatando la humorista en una nueva publicación en su cuenta personal de Instagram.

Cabe destacar que, ambas mantenían una especial relación, luego de que Valdebenito invitará a Cecilia a abrir uno de sus espectáculos en Teatro Nescafé de las Artes.

“A veces me quejo mucho. A veces no puedo ver las luces de esta vida. Hoy me declaro afortunada de contar siempre con tu cariño y apoyo en los momentos más difíciles de mi corazón. ¡No te vas, Cecilia! Eres gigante. Inmortal”, añadió la actriz en su escrito.

“La pena no me deja ver esta mañana, perdóname... me dijiste que debo ser fuerte siempre. Usted, mi maestra, entenderá que no es fácil hoy. Te llevaré siempre en mi alma”, continuó la ex “Club de la Comedia” en su relato, donde añadió para concluir: “Inspiración infinita. Mi gran referente. Vanguardia y valentía. Eres y serás lo más grande de este país ingrato”.

