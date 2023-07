Myriam Hernández sobre un posible regreso al Festival de Viña del Mar: “Me encantaría”

La cantante nacional Myriam Hernández será la próxima invitada al programa de Megaplus “45 Minutos Con”, donde mantendrá una íntima conversación junto a José Antonio Neme.

En la charla, la intérprete de “El Hombre Que Yo Amo” repasó los diversos hitos que ha vivido en su carrera artística, recordando sus pasos por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“Me gustaría regresar al Festival de Viña, me gusta mucho ese escenario y también le debo mucho. He tenido la oportunidad de estar en diferentes etapas del certamen, por lo que me encantaría volver a vivir esa experiencia. Sin embargo, no soy una persona insistente, si sucede de forma natural, bien. Y si no, también. Será cuando tenga que ser, no forzaré nada”, comenzó relatando.

“Han pasado 17 años desde que animé el Festival de Viña, pero mi última presentación como artista fue el 2002, o sea, hace 21 años. Después de aquello no me han invitado nuevamente, en algún momento sí lo hicieron, pero no existieron las condiciones dignas para mi carrera y esfuerzo. Entonces me hice respetar y no acepté”, aclaró la artista.

