Músicos y artistas hacen un llamado a que se entregue Premio Nacional de Música a Valentín Trujillo

Intérpretes chilenos de distintos estilos y generaciones piden al Estado que se considere al legendario pianista, Valentín Trujillo, para el Premio Nacional de Música.

Según consignó La Tercera, Mario Mutis, Gloria Simonetti, Claudio Narea, Javiera Parra y Joe Vasconcellos manifestaron que “el Estado de Chile ha dejado pasar una y otra vez la oportunidad de galardonarlo con el Premio Nacional de Artes Musicales (...) Valentín Trujillo merece con creces ese reconocimiento. Él encarna al músico chileno en el más amplio sentido de la palabra”.

En esta línea, relatan que los músicos de distintas generaciones y trayectorias “hemos crecido con la emblemática figura de Valentín como referente, y durante años hemos podido ver y admirar su pasión y excelencia, así como su gran compromiso con los músicos y músicas de Chile”.

“En nombre de nuestra comunidad musical, y con el apoyo de decenas de colegas, hacemos un llamado a quienes corresponda para que, a sus 91 años, este querido maestro de la música nacional pueda al fin recibir tan merecido reconocimiento”, agregaron los artistas.

La cantante Gloria Simonetti expresó que “han pasado muchos años y no está demás recordar cuántos años tuvo que esperar don Vicente Bianchi para que le entregara el estado un premio. Hoy día, en este tipo de premiaciones, la música popular está subvalorada. Entonces, pensamos que una persona como Valentín Trujillo, que no solo ha sido un baluarte de la música, ha sido un hombre que se ha preocupado de todas las cosas que tienen que ver con los artistas, de las leyes, de los apoyos, ha sido profesor, pianista, arreglador, no es posible que tenga 90 años y que aún espere un reconocimiento del Estado”.

“Valentín no es una persona que uno diga: ‘vamos a darle el premio a un hombre que nadie conoce’, sino que es una persona que ha hecho una labor social en este país sumamente importante. Entonces, hay razones de sobra, no sólo por su talento artístico, sino que por su importancia a nivel social, en todo lo que él ha hecho a través de su música, ha sido siempre colaborativo”, destacó.

Simonetti argumentó que “nos parece que es sumamente congruente, que el Estado se ponga las pilas y que, de una vez por todas, sea reconocido como la figura que es”.

En tanto, Joe Vasconcellos sostuvo que Trujillo “se merece un reconocimiento nacional, creo que varias generaciones lo conocemos y hemos convivido con él y que las nuevas generaciones lo puedan conocer y tenerlo presente”.

“Creo que es natural que empecemos a reconocer nuestra música popular, porque nuestra música popular ha llegado a rincones impresionantes y creo que es lo que expresa el sentir que tenemos los chilenos, el sentir de una nación, el sentir de un pueblo, el sentir de alegría, tristeza, poesía, todo. No sé si diría que está en deuda, pero es bonito que la música popular sea parte de los premios nacionales de música, encuentro muy importante que así sea”, acotó.

De acuerdo al medio citado, hasta el momento Trujillo no ha sido postulado para el galardón de esta temporada. La postulación estará abierta hasta el 5 de julio.

PURANOTICIA