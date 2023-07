Muerte de Sinéad O’Connor: Cinco momentos de la trágica vida y carrera de la cantante irlandesa

O'Connor tuvo un breve segundo matrimonio con el periodista Nick Summerlad antes de tener a su tercer hijo, Shane, con el músico Donal Lunny.

Disputa pública

La cantante regresó al ruedo musical con How About I Be Me (and You Be You) lanzado en 2012, que alcanzó el número 5 en Irlanda y el 33 en las listas de Reino Unido.