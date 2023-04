Muere el mítico cantante Harry Belafonte, el "rey del calipso" que luchó por los derechos civiles en EE.UU.

Más tarde apareció en películas, obteniendo su primer papel principal en "Island in the Sun", donde actuó junto a James Mason, Joan Fontaine y Joan Collins.

El Belafonte activista

En 1985 organizó el tema benéfico " We Are the World " , una colaboración musical estelar que recaudó dinero para aliviar la hambruna en Etiopía.

Tras informarse sobre esta tragedia humanitaria, invitó a los artistas estadounidenses a recaudar dinero tal y como lo habían hecho en Reino Unido Bob Geldof y Midge Ure el año antes con la canción "Do They Know It's Christmas?".