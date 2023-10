Muere a los 54 años Matthew Perry, el icónico Chandler Bing de la serie "Friends"

Su abuso de sustancias le ocasionó graves problemas de salud, incluida una hospitalización durante cinco meses en 2018 tras una ruptura de colon.

El éxito de "Friends"

Se mudó a Los Ángeles cuando era un adolescente. Interpretó a Chazz Russell en "Boys Will Be Boys" entre 1987 y 1988, y también apareció en series como "Growing Pains".

El actor también apareció en películas como "Fools Rush In", "Almost Heroes" y "Whole Nine Yards", pero nunca encontró un proyecto cinematográfico que se acercara al gran éxito de "Friends".