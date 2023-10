Mónica realizó férrea defensa a Rubén tras su salida por acoso de “Gran Hermano”

Luego de la abrupta expulsión de Rubén Gutiérrez del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, siguen las repercusiones luego de la polémica.

Lo anterior se originó luego de que el excarabinero fuese acusado por su excompañera de encierro Scarlette Gálvez, de hacerle tocaciones mientras se encontraban durmiendo en la misma cama, por lo que fue apartado del encierro.

Ahora, fue la exjugadora Mónica Ramos quien volvió a sacar el tema a la palestra, ya que la mujer de 77 años salió en redes sociales en defensa del marginado exparticipante, quien aseguró hace pocos días estar pasando por un complejo momento, que lo tiene “absolutamente destruido” e incluso con tratamiento psicológico.

“Lo quiero, lo quiero todavía. Lo quiero mucho. Encontré injusto, pero muy injusto, el hecho que no hayan llamado a los dos. No sé por qué solamente escucharon a la mujer esa, y no a Rubén”, fue la férrea defensa de la participante más longeva en un reality show.

“A él lo condenaron de inmediato sin preguntar, sin nada, eso me dolió mucho”, aseguró la mujer sobre el complejo momento.

Cabe destacar que, según lo expresado por Chilevisión, Rubén si fue citado y escuchado por la producción del programa sobre su versión de los hechos, diendo de todas formas marginado de "Gran Hermano".

