Mónica Ramos le prestó su completo apoyo a Rubén Gutiérrez por expulsión de “Gran Hermano”: “Yo lo defiendo a pies juntillas”

Uno de los hechos más polémicos que se ha vivido al interior del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, fue sin duda la salida del jugador Rubén Gutiérrez, quien fue expulsado luego de ser acusado por Scarlette Gálvez de tocarla sin su consentimiento mientras dormía en septiembre pasado.

Ante esto, el excarabinero ha reiterado en diversas oportunidades en redes sociales su completa inocencia sobre la grave acusación en su contra, recibiendo el apoyo férreo de una de las exjugadores del espacio de telerrealidad: Mónica Ramos.

Lo anterior, ya que a través de redes sociales ambos publicaron diversos registros compartiendo juntos, donde la participante más longeva de “Gran Hermano” le prestó su completo apoyo.

“Yo lo eché mucho de menos a este joven. Yo lo quiero mucho a él....Yo defiendo a pies juntillas y doy fe que todo lo que él ha dicho es verdad. Todo, todo”, expuso Ramos, quien añadió que “yo lo quiero porque lo conocí 24/7. Viví con él, entonces yo sé cómo es él. Una persona honorable, amorosa, tierna. Que me hacía comidita…”.

“Yo la quiero mucho, gracias por recibirme en su casa. La voy a venir a ver más seguido. Usted me conoce como soy. He sido muy claro, no fui a hacer un personaje. Siempre ser autentico, aquí ‘Moni’ está de testigo”, agregó el ex uniformado.

