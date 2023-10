Miguelito protagonizó tenso momento con Junior Playboy y lanzó dura advertencia en “Tierra Brava”: “Yo veo una falta de respeto más y renuncio”

La noche de este martes, “Tierra Brava” vivió un intenso cara a cara entre sus participantes, donde un fuerte enfrentamiento entre Miguelito y Junior Playboy no pasó desapercibido.

Lo anterior, ya que el ex “Morandé con Compañía” decidió alzar la voz y frenar en seco al chico reality, de quien ha recibido varios comentarios fuera de lugar.

“Espero que se comporte como hombre adulto y no se haga el chistoso como siempre lo hace. Yo vine a pasarlo bien, no vine a soportar personas que son malcriadas. No estoy dispuesto seguir aguantando a alguien que se pase por la raja a todo el mundo”, comenzó relatando.

“Soy un participante más, independiente de mi tamaño, me merezco un respeto, porque soy una persona adulta. No soy un pendejo que tiene 15 o 18 años”, expuso el comediante.

Posteriormente, Miguelito decidió no seguir tolerando las faltas de respeto de José Luis Concha, lanzando una dura advertencia. “Yo veo una falta de respeto más y renuncio al programa. Es él o soy yo”, aseguró.

Ante esto, Junior salió en su defensa, asegurando que “creo que estás enredando las cosas. Nunca dije mascota, sí dije juguete, pero jugando. Los dos nos hemos tirado tallas”.

“Tú cambiaste mucho cuando llegaste a la casa, estás muy amargado, tal vez este no es tu hábitat. Este no es el mismo Miguelito que conozco de afuera, aquí estás grave, no se te puede decir nada”, lo que desató la molestia en Hans Malpartida, nombre real del comediante, instancia en la que Sergio Lagos y Karla Constant debieron intervenir para calmar los ánimos.

PURANOTICIA