Miguel Tapia reveló frustrado intento de reunir a “Los Prisioneros”: “Hay un personaje que no quiso”

El baterista de la icónica banda nacional Los Prisioneros, Miguel Tapia, desclasificó un desconocido antecedente sobre el grupo sanmiguelino.

Lo anterior, ya que en una reciente conversación con CNN Magazine, el músico reveló que durante el estallido social tuvo la iniciativa de traer de vuelta al trío original.

“Yo intenté, y esto no lo sabe nadie, cuando fue el estallido social, juntar a Claudio y a Jorge. Jorge y yo estuvimos de acuerdo en hacer algo importante, porque a mí personalmente me tenía muy angustiado lo que estaba pasando, sobre todo con estas 400 personas jóvenes y de todas las edades que sufrieron de daños oculares”, comenzó relatando Tapia.

“Quedé impactado y tenía miedo en mi casa como muchos y estaba angustiado y frustrado. Hablé con Jorge para hacer algo y él estuvo de acuerdo, pero hay un personaje que no quiso estar de acuerdo y fue la última vez que me dije: ‘nunca más voy a intentar juntar a Los Prisioneros’”, reveló, desclasificando que Claudio Narea no habría estado de acuerdo con la reunión.

PURANOTICIA