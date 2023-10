“Messi and the Giants”: Lionel Messi presenta su nueva serie animada

El célebre futbolista argentino Lionel Messi, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto alejado de las canchas, ya que lanzará su propia serie animada.

Se trata de “Messi and the Giants”, producción en colaboración con la multinacional japonesa Sony, la que estará destinada a todos los fanáticos del mundo infantil y adolescente del ídolo argentino.

Ahora, el capitán de la Selección Argentina sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto del proyecto en sus redes sociales, donde se puede ver a una versión de Messi a sus 12 años de edad.

Si bien aún no se conocen mayores detalles de la historia, se sabe que de verá al pequeño rosarino “mientras se enfrenta a varios obstáculos mientras viaja a través de un videojuego en busca de volver a casa”.

“El fútbol es el único deporte en todo el mundo que puede inspirar emoción y conexión de la misma manera que lo hace la narración de historias”, expuso Joe D’Ambrosia, vicepresidente ejecutivo y director general de Sony Pictures Television – Kids.

“Lo que hace que esta serie sea especial es que se centra en los mismos principios del buen espíritu deportivo. Se trata de perseverancia, resiliencia, trabajo en equipo y creer en uno mismo. Hemos disfrutado trabajando con Leo y todo el equipo de Sony Musicen esta colaboración creativa, y esperamos compartir más sobre esta serie reflexiva e inspiradora”, concluyó sobre “Messi and the Giants”, la cual aún no tiene fecha de estreno.

