“Melón y Melame” y “Millenium Show” se enfrentarán en un nuevo capítulo de “El Purgatorio”

La noche de este viernes, Canal 13 emitirá un nuevo episodio de su estelar “El Purgatorio”, el que será diferente a las demás versiones del estelar, ya que contará con cuatro invitados.

Lo anterior, ya que Ignacio Gutiérrez recibirá en el estudio a los dúos del humor “Melón y Melame”, integrado por Mauricio Flores y Gigi Martin, y “Millenium Show”, conformado por Julio Monsalve y Mario Moreno.

Al ser consultados sobre sus preferencias entre el Paraíso y el Infierno, Flores aseguró que “obviamente quiero irme al cielo porque es más bonito y en el infierno hace mucho calor”, a lo que Martin indicó que “a esta altura de mi vida he experimentado el cielo y el infierno, por eso quiero conocer el cielo... porque debe ser más pacífico y hermoso”.

Mientras que, por su parte, Julio Monsalve conocido como “Peñeteñe” y Mario Moreno conocido como “Turrón”, indicaron que “al ‘El Purgatorio’ vengo a pasarlo bien. Además, hace muchos años que no veníamos a Canal 13, así es que venimos a divertirnos” y agregó que “a lo que me pregunten, espero que estén dispuestos a escuchar mis respuestas. Creo que nos vamos al cielo, porque la gente nos quiere mucho y no nos hemos portado tan mal”.

