Max Cabezón dejó divididos comentarios tras su ingreso a “Tierra Brava”: “Lo pintaron como fuerte y fachero”

Un emocionante capítulo estrenó la noche de este lunes “Tierra Brava”, ya que además de definir al segundo nominado del equipo verde para esta semana, el encierro de Canal 13 recibió a un nuevo participante.

Lo anterior, ya que hasta el reality que se graba íntegramente en Lima, Perú, viajó el recordado segundo lugar de “MasterChef” en 2015, Max Cabezón, quien se integró al equipo verde.

“Soy una persona súper impulsiva, y una amiga me dijo hace unas semanas que quería teñirme y le dije que bueno. El pelo es un reflejo de mi vida hoy en día, porque estoy muy relajado, no me caso con nada, y estoy abierto a las oportunidades. Por eso no tengo pareja ni mascotas”, aseguró el cocinero sobre su nuevo look.

Sobre su ingreso, Max reflexionó asegurando que “encuentro un lujo poder desconectarse por varios meses, dejar el teléfono de lado y parar el tiempo para poder estar pendiente solamente de competencias, juegos, salir a respirar y cortar leña”.

Sin embargo, en su llegada a “Tierra Brava”, Cabezón generó comentarios divididos entre los participantes del reality. “¿Están seguros que era ese el participante que tenía que entrar? Lo pintaron como fuerte y fachero, y de eso no tiene nada”, aseguró Luis Mateucci.

“Pero yo soy más lindo, sí, ¿pa’ qué? ¿pa’ qué? ¿O no?”, expresó por su lado Uriel Romero “El Futuro Fuera de Órbita”, quien se ha mostrado muy cercano a Dani Castro, quien conoce a Cabezón desde que participaron juntos en el estelar de cocina de Chilevisión “El Discípulo del Chef”.

PURANOTICIA