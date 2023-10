Max Cabezón abordó su orientación sexual en “Tierra Brava”: “Sapiosexual”

Una íntima confesión marcó el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, donde en medio de una dinámica dirigida por Sergio Lagos, Max Cabezón dio a conocer su orientación sexual.

El ex participante de “MasterChef” profundizó sobre el concepto “sapiosexual”. “Mira, creo que lo he hablado con un par de personas de acá, porque en un principio todos te preguntan 'oye te gustan las minas' o 'te has comido a hueones’”, comenzó relatando.

“Fabio (Agostini) hoy me molestaba y me decía: 'joder, yo pensé que te gustaban los chicos’. Me he dado cuenta que yo siento atracción sexual, o me gustan las personas, cuando realmente hay inteligencia de por medio. A mi me seducen las mentes”, explicó.

“De repente he conversado con personas que me dicen 'mi tipo de personas es alto, morocha o rubia, y comienzan con los cánones físicos; y a mí me provoca y me excita cuando me comienzo a enamorar de una mente”, sentenció Cabezón.

