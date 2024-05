Matías Oviedo por venta de teleseries de TVN a Mega: “Me parece triste”

Televisión Nacional de Chile decidió vender los derechos de tres de sus emblemáticas producciones pertenecientes a la llamada era dorada de las teleseries a Mega, transacción que se fijo en una suma cercana a los 600 mil dólares en marzo de este año.

Se trata específicamente de los derechos de "Amores de Mercado", "La Fiera" y "El Señor de la Querencia", siendo esta última la primera que la estación televisiva del grupo Bethia se encuentra llevando a cabo.

Quien tuvo palabras sobre este inédito hecho en la televisión nacional fue el actor Matías Oviedo, quien fue parte de la producción original protagonizada por Julio Milostich, donde interpretó a Ignacio Echeñique, hijo del “Señor de la Querencia”.

“Desde el punto de vista de TVN, me parece triste que se deshagan de sus teleseries emblemáticas”, expuso el también músico en conversación con La Cuarta, donde añadió que sus dichos se deben a que “en algún momento TVN fue la cuna de las teleseries y es triste que llegue que el punto de que tengan que venderlas incluso”.

Sin embargo, aclaró que “desde el punto de vista de que se haga esto, encuentro que está bien, siempre se han hecho remakes, los gringos hacen los remakes de las películas antiguas, las vuelven a hacer con elencos nuevos y le haces como una renovación, así que lo encuentro que es interesante”.

Además, Oviedo se refirió a la elección del actor Gabriel Cañas para ser el nuevo José Luis Echeñique, asegurando que “no me cabe duda que va a quedar buena, siendo que Gabriel Cañas va a ser el Señor de La Querencia y es un tremendo actor, así que yo no tengo por qué tener problemas y tampoco me parece mal”.

PURANOTICIA