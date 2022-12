Más de 3 mil denuncias contra Canal 13 ha recibido el CNTV por entrevista de Mónica Pérez a damnificado en Viña

El Consejo Nacional de Televisión confirmó que han recibido más de 3.000 denuncias contra Canal 13, esto debido a una conversación entre Mónica Pérez y uno de los damnificados por el megaincendio en la comuna de Viña del Mar.

El organismo detalló en un comunicado que “se han recibido más de 3 mil denuncias por la emisión de «Teletrece Central» del 23 de diciembre que aluden a la periodista Mónica Pérez por ‘Trato denigrante hacia una persona que lo perdió todo’ y también aluden a temas de ética periodística”.

Esto se produjo el pasado 23 de diciembre, donde Pérez le consultó al afectado respecto a cómo sería su celebración navideña.

“Usted don Humberto me contaba que lo perdió todo, que quedó con lo puesto (…) ¿Cómo va a celebrar Navidad mañana? ¿Qué piensa hacer?”, preguntó la periodista.

La persona que había perdido su casa y casi la totalidad de las pertenencias se quebró hasta las lágrimas tras la consulta.

“Pucha no lo quería hacer llorar… ya, no se preocupe”, dijo en aquel momento la profesional, situación que no pasó desaparcibida en redes sociales.

