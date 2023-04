Martín Cárcamo anuncia que deja la animación del Festival de Viña: "Es lo más importante que he hecho en mi carrera"

Martín Cárcamo anunció que ya no continuará en la conducción del Festival de Viña del Mar del que era parte desde 2019.

En conversación con 13.cl, el comunicador expresó: "siento que no hubo, no hay y no habrá nada más importante en mi carrera que el Festival de Viña, conversamos para que esta experiencia la puedan vivir otros conductores".

Al ser consultado respecto a si conduciría la próxima edición del certamen musical, respondió que "no, hace cinco años me tocó animar Viña por primera vez, bastante joven, a los 43 años, pero ya con una carrera profesional de 20 años, y al principio la idea era poder animar dos años, pero se alargó producto de la pandemia y animé un tercero".

"Creo que es importante que otros animadores vivan lo que yo he vivido. Eso habla de cómo uno tiene que mirar su carrera profesional y los escenarios donde está. Si uno se fija, entre los artistas urbanos están siempre colaborando, y yo viví esa experiencia cuando animó Felipe (Camiroaga) y me hizo partícipe como jurado, también cuando animó Sergio Lagos estuve apoyando y cuando yo animé estaban mis compañeros acompañándome. Por eso creo que es importante mirar el festival más allá de uno mismo", manifestó.

Pese a esto, precisó que "no es que yo esté dejando Viña y nunca más vaya a volver, ya que eso puede pasar en algunos años más y, en ese sentido, no me cierro a regresar más adelante. Uno nunca sabe, obviamente, lo que va a suceder a futuro, pero, por lo pronto, el 2024, que es el último año de la concesión actual y de mi canal, no lo animaré yo".

Respecto a la importancia que tuvo en su carrera animar el festival, sostuvo que "lo miro como lo más importante que he hecho en mi carrera, pero creo que dadas las condiciones actuales, quedando un año de festival para Canal 13, las cosas compartidas son más bonitas que las individuales, y mi ego profesional ha ido variando".

Además, comentó acerca de la conducción de María Luisa Godoy. "Me encantaría que la 'Mari' siguiera. Ella lo ha hecho estupendo y sería muy bueno para el festival que ella continuara en esas labores", afirmó.

PURANOTICIA