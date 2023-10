Marité Matus borró todo rastro de sus dichos contra Arturo Vidal: “El karma se encargará”

Luego de un duro enfrentamiento que mantuvo el futbolista nacional Arturo Vidal, y su exesposa y madre de sus tres hijos María Teresa Matus a través de redes sociales, esta última decidió borrar repentinamente todo rastro de la discusión.

“Todos los padres tenemos el mismo derecho”, expresaba el seleccionado nacional, asegurando que Marite no lo dejaba ver a sus hijos, momento en que ella le respondió: “Apareció el papito corazón hablando de derechos. ¡El derecho es de los niños, los cuales vulneras cada vez que puedes! Como: dejarlos plantados, mentirles (diciéndoles) que estás en Brasil (cuando estás en Chile), cuando te piden que vayas a fútbol y tienes otras prioridades…”.

Posteriormente, la influencer eliminó todo rastro de sus dichos de su cuenta personal de Instagram, revelando los motivos de esta repentina decisión.

“Lo borré porque Alonso me lo pidió. Y tiene toda la razón. Me dijo: ‘Mamá, nosotros sabemos la mamá que eres. No es necesario desmentir nada’. Y tiene razón... el karma, y sobre todo Dios, se encargará. Es mejor hacer todo legalmente”, explicó Matus en conversación con el portal “Infama”, desclasificando que se habría debido a una solicitud del mayor de sus hijos junto al actual jugador del Athletico Paranaense.

