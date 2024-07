Mariela Sotomayor no se guarda nada y trata de "patética" a Faloon Larraguibel: "Estoy lejos de ser una persona como ella"

Mariela Sotomayor respondió con todo a los dichos en su contra que emitió Faloon Larraguibel.

En el programa «Sin editar» de Pamela Díaz, la modelo trató a la periodista de "estúpida, imbécil, ridícula, mala persona y mentirosa", agregando que "no la soporto".

Y el descargo de Mariela se produjo en «Que te lo digo» de Zona Latina. “Lo encuentro vergonzoso, lo encuentro triste, incluso me da vergüenza ajena. Que ella encuentre tan normal que le pregunten cuánto es cinco por cinco y que responda que es 35", inició.

Luego agregó que "los adjetivos que me dedica no sabe lo que significan", añadiendo que "si yo fuera ella, haría un hoyo de 50 metros y me enterraría de la pura vergüenza".

"Estoy lejos de ser una persona como ella (…) La encuentro patética, pero bueno, es su show. La verdad es que me gustaría ver si ella, teniéndome enfrente, sería capaz de decir las cosas que dijo ahí. En la cancha se ven los gallos", manifestó.

Finalmente recordó que "he visto que ella repite mucho que le daban ganas de pegarle a la gente… Creo que es terrible cómo ella está mostrando sus peores defectos".

