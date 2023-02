María Luisa Godoy reconoce que tequilazo junto a Karol G en la Quinta Vergara la "golpeó"

Una insólita situación se vivió durante la noche inaugural del Festival de Viña del Mar, protagonizada por los animadores y Karol G.

En un momento de su presentación, la cantante colombiana reconoció que estaba nerviosa y que necesitaba beber un shot de alcohol para superar la sensación.

Así fue como llegó a sus manos un vaso de tequila, el que compartió en un brindis con María Luisa Godoy y Martín Cárcamo en pleno escenario de la Quinta Vergara.

Este singular momento fue comentado por la animadora de TVN, quien reconoció ante la prensa que "quedé contenta, pero no con la lengua trabada".

Luego, Martín Cárcamo señaló que Karol G "se pidió el shot de tequila, como lo hace en todos sus recitales, y la tiró como talla a ver si nosotros enganchábamos".

Tras estas palabras, Godoy replicó entre risas: "Como pasto seco tú".

Luego, prosiguió reconociendo que sintió los efectos del alcohol: "Me golpeó, me tomó porque no había comido y dije: hey, Martín, quedé contenta pero no con la lengua trabada".

