Marcelo “Chino” Ríos confirma autoría del audio con propuesta sexual filtrado por Daniella Chávez

Hace algunas horas, la modelo nacional Daniella Chávez decidió exponer un audio donde, aparentemente, el extenista chileno Marcelo “Chino” Ríos, le realiza una supuesta propuesta sexual.

“Yo te doy una entrevista a ti, y te cuento todo lo que está pasando (…) pero tú me das una noche contigo los dos solos, donde tú quieras. Te invito a cualquier lugar del mundo los dos solos, ¿te tinca o no?, cuéntame”, se le escucha decir al deportista en el registro.

Ahora, fue el propio Ríos quien decidió referirse a lo ocurrido, y para eso tomó contacto con la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, quien expuso los dichos del ex número uno del mundo en el programa “Zona de Estrellas”.

“Me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real”, reveló Gutiérrez, añadiendo que “Marcelo dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago, ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta”.

“Incluso, me envía los mensajes donde ella le dice: ‘Te voy a funar’, y él le responde: ‘Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti’”, continuó con su relato.

Si bien Chávez le advirtió a Ríos que filtraría el audio, Marcelo aseguró que le señaló que “puedes hacer lo que quieras, pero esa no fue mi intención”.

En esta línea, Gutiérrez confirmó que “Chino” retomó hace poco su relación con Paula Pavic, por lo que le asegura que el audio sería antiguo, cuando aún se encontraba soltero.

PURANOTICIA