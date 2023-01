Manuel Astorga arremete contra Marcelo Ríos: “Es el ser más deplorable”

El preparador físico Manuel Astorga, tuvo duras palabras contra el extenista nacional, ex Número Uno del mundo, Marcelo “Chino” Ríos, luego de que ambos trabajaran juntos durante años.

Lo anterior, se originó cuando el profesional mantuvo una conversación con Radio Touch, donde tuvo duras palabras para su expupilo, al ser presentado en el medio mencionado anteriormente como “el mejor preparador físico” por haber trabajado anteriormente con el exdeportista.

“Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él”, comenzó disparando Astorga de entrada, quien añadió que “yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos. Soy uno normal, un buen profesional, pero por haber trabajado con (Nicolás) Massú o con aquellos que ustedes no conocen”.

Bajo esta línea, nuevamente el preparador físico lanzó sus dardos contra el “Chino”, “no soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira. No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’, porque alguien tiene una estatura para hablar, porque consiguió ser el mejor del mundo, o porque tiene mucho dinero, o porque tiene un gran título”, sentenció.

“Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”, concluyó Manuel Astorga.

