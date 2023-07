Mamá de Trinidad por revelación de su hija en “Gran Hermano”: “Ahora es libre”

Hace algunos días, la integrante de “Gran Hermano” Trinidad Cerda, realizó una importante revelación ante sus compañeros, al desclasificarles que nació con otro género.

“He vivido toda mi vida intentando vivir lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o no generarme daños, pero es una historia que tengo que contar con orgullo y si se burlan o no de mí, ya no es mi gracia”, fue parte del mensaje que compartió con los demás integrantes del reality de Chilevisión.

Ante su sincera confusión, quien salió a apoyarla fue su madre Carolina Baeza, quien expresó el completo apoyo a su hija. “Siempre estuve expectante. Yo sabía que la confesión iba a venir en algún momento, pero no sabía cuando y siempre le pedí a Dios que la guiara a hacerlo en el momento preciso para que llegara al corazón de la gente, que es lo que ella quería”, comenzó relatando en una íntima conversación con “Las Últimas Noticias”.

“Sentí susto y miedo a la exposición porque uno siempre quiere proteger y cuidar. Para mí, mientras menos se exponga, más protegida está por su familia y amigos. Y cuando ella decidió exponerse, me costó harto. Lloré porque renunció a su trabajo y ella lo amaba. Sentí miedo a lo desconocido”, añadió.

Al ser consultada sobre su reacción al ver el importante momento que estaba viviendo su hija, Carolina reveló al medio mencionado anteriormente que “me sentí muy orgullosa y obviamente lloraba con hipo. Era un llanto de por fin soltar esto que tenía dentro. Todo lo que dijo en el programa me lo contó previamente a mí”.

“Me gustaría darles las gracias a todos por sus mensajes de amor. He llorado todo el día de emoción”, añadió la madre de la auxiliar de vuelo, quien para concluir enfatizó en que Trini “ahora es libre y eso lo agradezco desde el fondo de mi corazón. La verdad te hace libre. Y con esa libertad, nadie más va a especular. Ya cumplió su misión”.

