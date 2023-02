Maite Orsini denuncia "mensajes de odio" tras dichos de Daniela Aránguiz por supuesta relación con Jorge Valdivia

Maite Orsini publicó un comunicado luego de los dichos de Daniela Aránguiz, quien afirmó que la diputada mantiene una relación con su exesposo, Jorge Valdivia.

La congresista reveló que tras las declaraciones, ella y su familia están siendo víctimas de "mensajes de odio y violencia".

La panelista de «Zona de Estrellas» afirmó que desde diciembre, Orsini y Valdivia estarían saliendo juntos.

“Ojalá puedan tener una linda relación, y ojalá que algún día Jorge realmente pueda cambiar y ser un hombre fiel”, indicó en una transmisión en vivo junto a Cecilia Gutiérrez

Y la parlamentaria a través de Twitter declaró que “me parece triste y lamentable tener que aclarar situaciones de mi vida privada en circunstancias que no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos".

Luego agregó que "estoy recibiendo muchos mensajes de odio de gente que considera que la vida íntima de una parlamentaria debe prestarse al escrutinio público”.

Bajo ese contexto insistió que lamenta “profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras”.

“En ese sentido, en primer lugar quiero aclarar que en relación con el exdiputado Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja”, aseguró.

Además, aclaró que es una mujer soltera, por lo que no aceptará “cuestionamientos a lo que hago o no hago ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social, el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto”.

Finalmente, cerró diciendo que “hago esta declaración con el propósito de que se detenga la violencia psicológica y digital directa, así como las actitudes de quienes indirectamente la desvían hacia mí y mi familia”.

Mi familia y yo estamos recibiendo muchos mensajes de odio y violencia. Por favor pido que esto se detenga pic.twitter.com/3AOpjF8tf1 — Maite Orsini Pascal 🌳 (@MaiteOrsini) February 27, 2023

