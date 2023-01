Luis Slimming y su gran éxito en su debut en el Festival del Huaso de Olmué: “A la gente le gustan los chistes”

Conocido como “Don Comedia”, el humorista Luis Slimming realizó este fin de semana su debut en el Festival del Huaso de Olmué, donde logró conquistar al público asistente a “El Patagual”, triunfado sobre el escenario del certamen veraniego.

Con temas cotidianos, políticos y familiares, e incluso con un homenaje a su ídolo del chiste corto Álvaro Salas, el humorista cosecho un gran éxito, el que al ser consultado por BioBioChile sobre sus claves, Slimming aseguró que se debía a que su rutina “eran chistes”.

“Más allá de decir mi experiencia, o la arenga, o dar una opinión política, yo creo que no es que a la gente no le guste la política, a la gente le gustan los chistes, entonces si son divertidos, la gente se va a reír”, expresó en conversación con el medio mencionado anteriormente.

“Yo creo que eso pasó. Había mucha gente que decía ‘no, es que la gente no quiere escuchar de la pandemia’, (pero) si hay chistes, sí, al final, es eso no más; Y tratar de pegarle a los dos lados. No es ser amarillo, sino que porque de verdad hay razones para pelar a los dos lados, entonces riámonos de eso”, añadió.

PURANOTICIA