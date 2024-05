Luis Slimming volvió a los escenarios tras muerte de su madre: "Me sirvió mucho"

A una semana del fallecimiento de su madre, el comediante Luis Slimming volvió a los escenarios para hacer reír a su público.

Fue en Linares y Chillán donde el humorista que triunfó en el Festival de Viña 2024 se presentó intentando dar vuelta la página.

Tras regresar a los escenarios, el cuenta-chistes hizo una profunda reflexión en sus redes sociales respecto a los convulsionados días que ha vivido.

"Este fin de semana tuve dos shows en Chillan y Linares, los primeros que hacía después de una semana bien dura", comenzó diciendo.

De igual forma, sostuvo que "no sabía si hacerlos o no, pero me sirvió mucho para darme cuenta que el humor es terapéutico en muchos sentidos".

Tras ello, agradeció "a mi equipo, a mi amigo Marcelo, que me ha bancado y, en especial, a mi familia, a Ana y Mathi, que estuvieron conmigo apoyándome siempre".

"Gracias a la gente también que se rieron con mis chistecitos", sentenció el también guionista de otros humoristas nacionales.

Cabe recordar que el pasado lunes 20 de mayo fue cuando Slimming comunicó el sensible fallecimiento de su madre, lo que incluso lo llevó a suspender sus programas.

