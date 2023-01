Luis Slimming entregó detalles de su preparación para el próximo Festival del Huaso de Olmué 2023: “Tengo nervios”

El comediante nacional Luis Slimming, es uno de los confirmados para la próximo edición del Festival del Huaso de Olmué 2023, donde será una de las cartas en el humor, motivo por el cual fue invitado al programa de las tardes de TVN “Hoy se Habla”, donde entregó detalles de su preparación para el gran certamen veraniego.

“Ahora estoy visitando ciudades a las que nunca he ido para salir de los bares, básicamente y enfrentarme más al público que habrá en Olmué”, comenzó relatando en humorista, añadiendo que “tengo nervios de no estar conectado con la gente, porque cuando uno conecta, todo es más divertido, puedes jugar con lo que pasa, se genera como ese ambiente de intimidad”.

“Estoy con esa dualidad de artista, de sentir lo que dice la gente, y también de matemático, tratar de que, ojalá, todos los chistes de un tema queden juntos, tener salidas de escape si alguno no funciona”, explicó el conductor de “Entre broma y broma”, agregando que “cuando pasa algo digno de contar… por ejemplo, en estas mismas vacaciones, nos quedamos en pana en una lancha y tuvimos que remar a la orilla, entonces yo dije esto va a terminar siendo un chiste”.

“Cuando veo algo o mi hija dice algo divertido, lo anoto en el celular y después, cuando me toca escribir, reviso lo que tengo”, reveló sobre sus rutinas.

Bajo este contexto, una de las panelistas del espacio Yamila Reyna, quien también participará como jurado de la competencia folclórica del evento, reveló que “Luis es de los mejores guionistas que tiene Chile, es rápido, es inteligente, tiene un humor bien ácido, trabajó con Edo Caroe, Pedro Ruminot, Stefan Kramer y también conmigo”.

“Siempre me gustó hacer reír y se dio también la suerte de que en la universidad había chicos que hacían stand up y me recomendaron un lugar que hacían micrófono abierto, esa instancia donde cualquier persona puede contar chistes en un bar”, recordó Slimming, continuando con que luego de presentar una rutina de 10 minutos, “al igual que en las películas, un productor de un canal estaba en el público y se me acerca y me dice que estaban preparando un programa de humor y si quería participar”.

“Entré a Coliseo romano y me eliminaron altiro, porque cuando salí a actuar me puse nervioso. Todo el mundo me tenía demasiada fe y me dijeron que me quedara de guionista”, desclasificó, agregando para concluir que “ahí entré al mundo de la tele, conocí a Belenaza, Oscarito, Edo y los mismos guionistas con los que trabajaba me recomendaban en los canales”.

