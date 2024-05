Luis Mateucci confiesa que uno de sus amigos gatilló el quiebre con Daniela Aránguiz

Luis Mateucci dio a conocer los verdaderos motivos tras el quiebre de la bullada relación que tuvo con Daniela Aránguiz.

En el último episodio del reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?», el argentino aseguró que hubo una tercera persona involucrada.

En conversación con Claudio Valdivia, el hermano del «Mago» contó que "yo nunca tuve una buena relación con Daniela, porque yo nunca me involucré en la relación entre ella y Jorge. Siempre me culpaba de las situaciones que pasaban entre ellos".

Mateucci replicó diciéndole que Aránguiz "tiene un montón de cosas buenas, pero tiene dos o tres actos malos hacia mí y eso vale más que todo lo demás".

"No debería ser así, porque si no puedo confiar en mi pareja, ¿en quién voy a confiar? A vos te pueden amar, pero si te son infieles, ¿de qué sirve que te amen?", agregó.

Más adelante en el programa, el tema volvió a salir a la palestra, esta vez en diálogo con Pangal Andrade, a quien el chico reality del país trasandino dijo que "me enteré de un par de cosas. No de infidelidad ni nada, pero son cosas que no hablan bien de tu pareja. Lloraba, rompía cosas… me falló como pareja".

De igual forma, sostuvo que “yo me porté mal en Viña, entonces ella le escribió a mi mejor amigo para preguntarle lo que hice. Empezaron a hablar y al final terminaron hablando mal de mí los dos".

"Ella una vez, peleando conmigo, me dijo que ese amigo no era tan amigo. Hablé con él y me dijo ‘yo me equivoqué, pero ella también’. Esos no son amigos. Por eso no voy a volver con ella", sentenció Mateucci.

