Luego del fin de sus grabaciones, María José Weigel se despide de “Hijos del Desierto”: “Me voy tranquila”

Los actores del elenco de la teleserie nocturna de Mega “Hijos del Desierto”, días atrás finalizaron las grabaciones de la trama, motivo por el que diversos interpretes despidieron con sentidos mensajes a sus personajes.

Justamente ese fue el caso de la actriz María José Weigel, quien interpreta a la doctora Eloísa en la historia cuyas escenas son grabadas en la comuna de Curacaví, lugar en el que se encuentra instalado un set exterior que simula el pueblo donde ocurre la producción.

La intérprete compartió una sentida publicación en sus redes sociales, donde le dedicó un sentido adiós a su personaje. “Siempre soñé (y busqué) una oportunidad como esta. Quién hubiese dicho que sería a través de esta hermosa historia de los años 30 y con un personaje tan potente como Eloísa”, comenzó relatando Weigel en su cuenta personal de Instagram.

“Me voy tranquila porque di lo mejor de mí, con las herramientas que tenía. Me tropecé varias veces, pero siempre me levanté con las ganas de hacerlo mejor. ¡Y cuántos aprendizajes!”, añadió en su mensaje, donde continuó expresando que “no me cansaré de agradecer a Mega y a Quena (Rencoret) por haber confiado en mí, por apostar por una chica no muy conocida”.

“A todos los que han hecho posible este sueño, mis maravillosos compañeros de elenco. Todo el equipo técnico, cámara, luz, sonido, arte, continuistas, maquillaje, pelo, catering… tantas personitas hermosas detrás de este proyecto”, agregó la intérprete, quien complementó paras concluir: “Eloísa, te llevaré siempre en el corazón. Gracias”.

