Luego de su paso por Viña 2023, Pailita debió suspender sus shows agendados para este fin de semana: Terminó la noche hospitalizado

Luego de su presentación sobre el escenario de la Quinta Vergara en el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, hasta donde llegó como invitado para ser parte del show de Polimá Westcoast, el cantante nacional de música urbana Pailita, preocupó a sus seguidores.

Lo anterior, ya que Carlos Rain, nombre real del artista, compartió a través de sus redes sociales, solo minutos luego de acompañar a su amiga a interpretar el éxito de ambos “Ultra Solo”, una fotografía donde evidenció que se encontraba en un centro asistencial.

“Fui bueno”, escribió junto a una imagen donde se mostró en una camilla de un recinto médico, sin entregar mayores detalles de su estado de salud, eso hasta esta mañana, al desclasificar qué le sucedió.

“Gracias a todos los k preguntaron. Lamentablemente me dio un virus bastante fuerte, pero ya nos recuperaremos”, escribió Pailita junto a una nueva postal, en la que dejó en evidencia que ya se encontraba en su hogar.

Sin embargo, debido al complejo momento de salud que se encuentra atravesando, el cantante debió suspender los shows que tenía agendados para este fin de semana.

“Los show de este fin de semana en Salamanca, Loncoche y San Felipe, no se podrán realizar. Lamento mucho tener que informarles esto, pero ustedes saben que la salud está primero y no me siento ni al 20% en este momento”, comenzó señalando el artista del género urbano a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Espero comprendan, los quiero mucho familia. Ayer fue un día increíble. Y esa semana será mejor, a cuidarse”, finalizó.

